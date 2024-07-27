В Волгоградской области рухнул истребитель Су-34 ВКС РФ

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Минобороны: под Волгоградом упал истребитель Су-34 во время учебного полета

В Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета упал истребитель Су-34 ВКС РФ, экипаж успел катапультироваться, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военный самолет упал в безлюдной местности.

В оборонном ведомстве заявили, что предварительной причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Жители Серафимовского района публикуют в Сети фото и видео с последствиями падения самолета. На кадрах видно, что истребитель рухнул в лесополосу. Над местом происшествия поднимается столб дыма.

Очевидцы утверждают, что экипаж успел катапультироваться. Эту же информацию сообщает и Минобороны. Жизни и здоровью летчиков в настоящее время ничего не угрожает.