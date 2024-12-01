10-летний мальчик сушил собаку феном и попал в больницу под Волгоградом

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В Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку феном

Десятилетнего мальчика ударило током во время сушки собаки феном в рабочем поселке Новониколаевском в Волгоградской области, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 28 ноября. Мальчик искупал пса и, чтобы животное не замерзло, начал сушить его феном. Через некоторое время прибор замкнуло, а школьника сильно ударило током.

Пострадавшего экстренно доставили в районную ЦРБ. У него диагностировали сильный ожог левой кисти.

Сейчас доктора делают все, чтобы стабилизировать пациента.

Ранее подмосковный школьник по ошибке чуть не прострелил себе голову из пневматического пистолета. Он случайно попал пулей в висок.