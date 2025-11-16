В Волгограде в результате атаки беспилотников пострадали три человека
Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.
«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты…», — отметил он.
Отмечается, угрозы жизни пострадавших нет.
Спасатели тушат пожар, которые возник после атаки БПЛА, в доме по адресу Кропоткина, 1.
Ранее российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.
