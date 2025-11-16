В Волгограде в результате атаки беспилотников пострадали три человека Происшествия 16 ноября 2025 01:19

Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты…», — отметил он. Отмечается, угрозы жизни пострадавших нет. Спасатели тушат пожар, которые возник после атаки БПЛА, в доме по адресу Кропоткина, 1. Ранее российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.