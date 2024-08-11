«Пошел в бассейн»: в Таиланде расследуют загадочную смерть российского туриста
Фото - © Unsplash.com
В Таиланде обнаружили тело 20-летнего российского туриста, который пошел поплавать в бассейне и пропал без вести, сообщает SHOT.
Последним россиянина видел турист из Турции, который рассказал, что парень стоял у бассейна в купальных шортах на 7 этаже кондоминиума в Чалонге на Пхукете, однако в воду так и не зашел.
Через час российского туриста обнаружили мертвым на стройплощадке около жилого комплекса. На теле были травмы, характерные для падения с высоты. При этом следов насилия найдено не было.
Правоохранительные органы установили личного погибшего. Это 20-летний Владислав из станицы Степная Краснодарского края. Парень 2 августа снял апартаменты и в день своей смерти должен был вернуться в Россию, в номере стоял собранный чемодан. Предварительной версией смерти стал суицид.
В посольство РФ в Таиланде направлена информация о смерти российского туриста для транспортировки тела на родину.
Ранее один человек погиб и 60 пострадали из-за поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Китае. Причиной ЧП стал отказ оборудования эскалатора для осмотра достопримечательности.