В водоемах Кузбасса разом утонули парни 18 и 19 лет

Парни 18 и 19 в один день утонули в водоемах Кемеровской области

В понедельник, 15 июля, в Кемеровской области сразу двое людей утонули в водоемах. Смертельные происшествия случились в реке Осиновка в селе Андреевка и в пруду в Киселевске, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

В Андреевке погиб 18-летний парень. Он пришел к водоему с друзьями и ушел под воду, когда пытался переплыть реку. Тело без признаков жизни обнаружили сотрудники МЧС — утопленник лежал на дне реки.

В искусственном водоеме в Киселевске утонул 19-летний местный житель. Его тело на дне пруда нашел один из свидетелей происшествия.

При этом в Киселевске вблизи воды размещены таблички о запрете купания, а на берегу Осиновки они отсутствуют, уточнили в Следкоме. По фактам гибели молодых кузбассовцев правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Ранее подмосковный нарколог Александр Сааков рассказывал, почему нельзя купаться в нетрезвом виде. По статистике, каждый четвертый утонувший в водоемах находился в состоянии алкогольного опьянения.