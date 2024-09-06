В Видном задержали женщину, напавшую на журналиста «Известий»

В Видном задержали местную жительницу, которая напала на журналиста газеты «Известия», выполнявшего редакционное задание в подъезде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

4 сентября журналист снимал сюжет в подъезде жилого дома, где жительница одной из квартир постоянно нарушает порядок и вступает в конфликты с соседями. Женщина оказалась недовольна видеосъемкой и накинулась на представителя СМИ, применив физическую силу.

Следователи задержали местную жительницу и возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее полиция Московской области возбудила уголовное дело в связи с угрозой убийством двум мужчинам, проживающим в городе Ступино. Между несколькими гражданами произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина угрожал потерпевшим убийством, а одного из них даже ударил ножом и убежал.