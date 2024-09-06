Приезжие с ножами напали на жителей Ступина во время празднования Дня города

Полиция Московской области возбудила уголовное дело в связи с угрозой убийством двум мужчинам, проживающим в городе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Пострадавшие обратились в полицию 1 сентября. Сотрудники правоохранительных органов узнали детали произошедшего.

Инцидент произошел рядом с площадью имени В.И. Ленина в городе Ступино. Между несколькими гражданами произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина угрожал потерпевшим убийством, а одного из них даже ударил ножом и убежал.

По данным Telegram-канала «Северный человек», конфликт на праздновании Дня города Ступино устроили приезжие. Они в нетрезвом состоянии попытались прогнать молодых людей с лавочки. Обе стороны начали оскорблять друг друга.

Затем приезжий нанес удар. Началась массовая драка, в которой нападавший вместе со своими друзьями, как пишет Telegram-канал, использовали холодное оружие и подручные предметы. В результате один из пострадавших получил ножевое ранение, второй — рваные раны головы от удара бутылкой.

Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать личность правонарушителя. Принимаются меры по его поиску и проведению задержания.