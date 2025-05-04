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В Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании по подозрению в подготовке теракта задержали пятерых человек, четверо из которых являются уроженцами Ирана, сообщает РИА Новости .

В полиции заявили, что этническая принадлежность пятого мужчины устанавливается. Задержанные находятся под стражей. Их возраст варьируется от 29 до 46 лет.

Отмечается, что в рамках расследования проводятся обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) отразили террористическую атаку киевского режима с помощью беспилотника самолетного типа на Мариуполь в День Весны и Труда.