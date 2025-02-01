В Великобритании автомобиль врезался в здание, четыре человека погибли

В здание в городе Колчестер на востоке Великобритании четыре человека погибли после того, как автомобиль врезался в здание, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Инцидент произошел ранним утром 1 февраля. На месте происшествия погибли четыре человека. Уточняется, кто был среди погибших — пассажиры автомобиля или находившиеся в здании люди.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что крушение небольшого самолета на северо-востоке Филадельфии могло произойти в том числе из-за баллонов с кислородом, которые были на борту воздушного судна.