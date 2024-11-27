В Великобритании арестовали зоозащитника-террориста

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В Уэльсе арестовали одного из самых разыскиваемых в США преступников

Спецслужбы Великобритании арестовали в Уэльсе под подозрению в терроризме одного из самых разыскиваемых в США преступников, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

46-летний Дэниель Андреас Сан-Диего скрывался от правосудия более 20 лет. Его обвиняют в организации взрывов зданий биотехнологической корпорации и компании по производству пищевых продуктов в 2003 году.

Сан-Диего «связан с экстремистскими группами по защите прав животных». Зоозащитник является убежденным веганом и работал программистом.

Задержанного могут экстрадировать в США, указано в публикации.

Ранее в США провели вторую в истории страны казнь преступника с использованием чистого азота по решению суда за тройное убийство.