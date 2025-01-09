В Вашингтоне у Капитолия задержали мужчину с мачете

Сотрудники полиции Капитолия задержали мужчину, который был вооружен мачете и несколькими ножами, сообщает РИА Новости .

Он пытался пройти через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса.

Сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли опасные предметы.

Задержанному предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.

Ранее у Капитолия в Вашингтоне полиция задержала неизвестного мужчину с факелом и ракетницей в руках. Он пытался пройти в центр для посетителей в здании Конгресса.