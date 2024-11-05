У Капитолия задержали мужчину с факелом и ракетницей

У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала неизвестного мужчину с факелом и ракетницей в руках. Он пытался пройти в центр для посетителей в здании Конгресса, сообщает РБК .

После инцидента центр для посетителей закрыли до конца дня.

Как пишет «Коммерсант», мужчина вызвал подозрения во время досмотра, так как от него «пахло топливом», а в руках были факел и ракетница.

Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США жаждет повторения штурма американского конгресса 6 января 2021.