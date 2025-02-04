В Узбекистане силовики накрыли кол-центры, где обманывали россиян

В Узбекистане группа мошенников через кол-центры присваивала себе деньги жертв. В том числе средства выманивали у россиян, сообщает РБК со ссылкой на Службу госбезопасности республики.

Всего были задержаны 32 человека. Они с помощью трех кол-центров, два из которых расположены в Фергане и один — в Ташкенте, обманывали россиян.

По данным следствия, злоумышленники в своей схеме обмана использовали персональные данные граждан РФ, покупавших биологически активные добавки (БАД) онлайн.

Мошенники звонили россиянам, представляясь правоохранителями, и предлагали получить выплаты якобы в качестве возмещения морального вреда.

Некоторые злоумышленники представлялись сотрудниками Минфина России. Они обещали россиянам денежную компенсацию после уплаты подоходного налога.

Ранее эксперт рассказал, как защитить данные от мошенников. По его словам, необходимо вовремя обновлять приложения, а также внимательно читать пользовательское соглашение.