В утонувшем в Мойке автобусе может быть до 20 человек
В затонувшем в Питере автобусе может быть до 20 пассажиров
Фото - © Telegram-канал "Baza"
В воде могут находиться до 20 человек, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
На месте происшествия работают около десяти спасателей, которые эвакуируют людей из салона сначала на крышу затонувшего автобуса, а затем уже на сушу.
Также помощь оказывают неравнодушные прохожие.
По информации очевидцев, один пострадавший уже был экстренно госпитализирован, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что автобус с пассажирами снес ограду на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в реку Мойку.