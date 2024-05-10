В утонувшем в Мойке автобусе может быть до 20 человек

В затонувшем в Питере автобусе может быть до 20 пассажиров

В воде могут находиться до 20 человек, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

На месте происшествия работают около десяти спасателей, которые эвакуируют людей из салона сначала на крышу затонувшего автобуса, а затем уже на сушу.

Также помощь оказывают неравнодушные прохожие.

По информации очевидцев, один пострадавший уже был экстренно госпитализирован, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что автобус с пассажирами снес ограду на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в реку Мойку.