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В устранении последствий подтопления на Кубани участвуют 150 сотрудников МЧС

В устранении последствий массовых подтоплений в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края участвуют 150 сотрудников МЧС РФ. Задействованы 44 единицы техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС РФ спасли путешественников из затопленной зоны в Горячем ключе. 17 человек оказались отделены водой. Одна из туристок поломала ногу.

Работники МЧС отвезли путешественников в безопасную зону. Травмированную передали докторам.

Синоптики не исключают возникновения смерчей над морем. Небольшие реки могут внезапно выйти из русел.

Ранее в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС. 3 августа были подтоплены десятки домов и придомовых территорий.