В уральском лесу нашли пропавших тюменских детей

В субботу утром в лесу Свердловской области нашли пропавших детей из Тюмени. Вика и Гриша Крепп пробыли в лесу несколько дней, сообщает «112» .

Все произошло, когда дети пошли гулять с дедушкой, пока их мать была на работе. По словам пенсионера, внуки немного отстали от него, но сказали, что догонят. Однако когда мужчина вышел из леса, он обнаружил, что внуков нигде нет.

Детей искали несколько дней сотни полицейских, спасателей и волонтеров. Вика и Гриша рассказали, что две их собаки грели ночами и отгоняли волков.

Школьников доставили в медучреждение. По словам врачей, дети в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Мама до последнего верила, что ее дети живы, сейчас она находиться в больнице с дочерью и сыном.

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