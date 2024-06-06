На Волге человек нырнул с яхты и бесследно исчез

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На Волге в Нижнем Новгороде человек утонул при нырянии с яхты

В Нижнем Новгороде человек утонул в Волге, когда нырнул в реку с борта яхты. Тело утопленника не могли найти несколько дней, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Происшествие случилось еще 3 июня в окрестностях яхт-клуба «Лето». Прочие детали и обстоятельства случившегося издание не приводит — личность и возраст пропавшего так же неизвестны.

В поисках утонувшего человека задействовали водолазов, однако минимум два дня это не давало результатов.

Ранее в Нижнем Новгороде погибла женщина-бригадир. Сотрудницу, по данным правоохранителей, убило погрузочным краном. По факту произошедшего расследуется уголовное дело, ситуацией занимается Следственный комитет.