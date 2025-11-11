В упавшем в Грузии военно-транспортном самолете Турции было 20 человек

Минимум 20 человек находились в потерпевшем крушение в Грузии турецком военно-транспортном самолете Lockheed C-130 Hercules. Среди них были и члены экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.

Анкара и Тбилиси проводят поисково-спасательную операцию.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что обсудил падение военного самолета с коллегой из Грузии. Он выехал на место падения.

Турецкий военно-транспортный самолет вылетел из аэропорта Гаянджи в Азербайджане 11 ноября примерно в 14:19 по местному времени. Через некоторое время после этого он потерпел крушение.

На опубликованных кадрах самолет падал вниз, крутясь вокруг своей оси. Также из воздушного судна шел белый дым.

