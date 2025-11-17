сегодня в 04:49

В Ульяновской области отразили атаку беспилотников на подстанцию

В Вешкаймском районе Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию, губернатор Алексей Русских в Telegram-канале .

«Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет», — отметил он.

На месте падения обломков работают специалисты. По словам губернатора, электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник над шестью регионами России.

