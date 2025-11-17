В Ульяновской области отразили атаку беспилотников на подстанцию
В Вешкаймском районе Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию, губернатор Алексей Русских в Telegram-канале.
«Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет», — отметил он.
На месте падения обломков работают специалисты. По словам губернатора, электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник над шестью регионами России.
