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В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники, играя в арест

В Ульяновске спасатели освободили от наручников бабушку, которая играла с восьмилетним внуком в арест, сообщает Baza .

Инцидент произошел в субботу. Пенсионерка и ее внук играли в арест. В какой-то момент мальчик надел на руку бабушки наручники, имитируя произведение задержания. Освободиться от них пожилая женщина так и не смогла.

Отмечается, что наручники остались в доме от умершего деда — он работал милиционером.

Закованной в наручники бабушке пришлось обратиться к спасателям. Сотрудники МБУ «Управления гражданской защиты г. Ульяновска» освободили пенсионерку. Они бабушке посоветовали спрятать семейную реликвию подальше от ребенка.

Ранее в Вологде парень приковал наручниками девушку к кровати и не смог отстегнуть. Паре помогли спасатели, которые освободили «пленницу».