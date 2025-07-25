В Уфе врач вытащил живого паука из уха женщины

Паук успел сплести паутину в ухе жительницы Уфы. Она на замечала присутствие насекомого почти неделю, сообщает Telegram-канал «Ufa_rb» .

Женщина гуляла вдоль реки в Чишминском районе. В какой-то момент она почувствовала, что что-то заползло ей в ухо. Женщина решила, что это мошка.

Уфимка попыталась вытащить насекомое, а когда оно перестало шевелиться, то женщина подумала, что убрала его. Через неделю она снова почувствовала дискомфорт в ухе, который в основном происходил по ночам. Также она стала слышать постороннее шуршание.

Женщина обратилась к ЛОРу. Тот обнаружил у нее в ухе живого паука — он успел сплести в своем «домике» паутину. Паука благополучно вытащили из уха уфимки.

Ранее в Волгограде заметили огромных пауков с длинными ногами. Они забрались в беседку на даче и даже не испугались человеческих возгласов.