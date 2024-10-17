В Уфе силовиков заподозрили в пытках экс-мигранта шокером по заказу таджика

В Башкирии полицейские могли похитить должника по заказу его земляка-таджика

В Уфе сотрудников полиции подозревают в вымогательстве и похищении натурализованного мигранта из Таджикистана, который поссорился со своим земляком. «Заказ» на нападение мог поступить именно от таджикистанца, с которым поссорился мужчина, сообщает Baza .

11 октября мужчина, который 3 года назад получил российский паспорт, поссорился со своим соотечественником и побил его, не желая отдавать денежный долг. Пострадавший попал в больницу, но вскоре снова встретился со своим обидчиком. На встречу он позвал полицейских.

Мужчину, который решил не возвращать долг и побил знакомого, посадили в машину, натянули на его глаза шапку и увезли в лес. Там должника били электрошокером, после чего он отдал 367 000 рублей.

После избиения натурализованный мигрант набрел на сотрудников0 ППС, которым рассказал о случившемся.

В отношении правоохранителей, принимавших участие в избиении из-за долга, могут возбудить уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Они уже уволены.