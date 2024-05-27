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В Уфе родители опознали мертвого сына, пропавшего 2 месяца назад

Родители опознали мертвого сына, который пропал в Башкирии в конце марта, сообщается на сайте СУ СКР по Республике Башкортостан.

Двое подростков пропали 30 марта. Позднее тело одного из них, 13-летнейго мальчика, нашли на берегу реки Белой около парка Победы. Его опознали.

Сейчас специалисты проводят экспертные исследования. Кроме того, продолжаются поиски второго пропавшего подростка.

Подростки исчезли днем 30 марта, они ушли в сторону леса на улице Шафиева. Через сутки на берегу реки обнаружили рюкзаки мальчиков, а затем ниже по течению Белой нашли сапог.