В Удмуртии вспыхнувший смартфон чуть не сжег 9-месячного младенца

Инцидент произошел в Воткинске. Вечером отец укладывал сына спать, однако в этот момент заискрил и загорелся смартфон, который лежал рядом с мальчиком на кровати. Огонь стремительно перекинулся на одежду ребенка, из-за чего он получил ожог 3% поверхности тела.

Смартфон оперативно потушили, а прибывшие на вызов медики госпитализировали пострадавшего. Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее смартфон взорвался в магазине техники в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. В результате происшествия у двух людей обгорели лица.