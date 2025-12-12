В Тверской области мужчина облил бензином и пытался сжечь свою мать и сына

В Тверской области арестовали местного жителя по подозрению в покушении на убийство матери и малолетнего сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, 11 декабря в одном из домов в городе Нелидово мужчина угрожал своей матери и сыну убийством, а затем облил их и жилье бензином, после чего попытался поджечь зажигалкой. Однако из-за неисправности зажигалки он не смог завершить задуманное.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего, общеопасным способом).

В пятницу суд избрал местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

