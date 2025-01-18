В Турции задержали известную онлифанщицу после ее поста о сексе со 100 мужчинами

Baza: в Турции силовики задержали известную модель OnlyFans за пост в соцсетях

Турецкие силовики задержали известную модель OnlyFans A.A.V. Причиной стал пост девушки в соцсетях о желании побить секс-рекорд страны, сообщает Baza .

Звезда Onlyfans из Анталии Эзра Вандан опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter) пост, в котором заявила о желании установить рекорд, вступив в половую связь со 100 мужчинами за 24 часа. Затем девушка отметила, что попробует побить мировой рекорд.

Пользователи Сети и подписчики раскритиковали желание Вандан. Позднее онлифанщицу арестовали в одной из клиник, где она готовилась к некой операции.

По данным турецких СМИ, после задержания Эзру Вандан арестовали. При этом девушка утверждает, что пост был опубликован лишь ради хайпа, а не финансовой выгоды.

«Я не из тех, кто занимается сексом с кем-либо за деньги, я не занимаюсь проституцией. Почему же государство может таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении ее тела?» — заявила Эзра.

Ранее британская OnlyFans-модель Бонни Блю заявила, что побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами всего за 12 часов. По ее словам, это был просто «конвейер».