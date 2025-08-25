В Турции самолет совершил экстренную посадку
Самолет саудовской авиакомпании Flynas экстренно сел в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщает RT со ссылкой на CNN Turk.
Отмечается, что лайнер выполнял рейс из Трабзона в Джидду и сообщил об экстренной ситуации спустя 8 минут после вылета.
«Самолет был направлен на взлетно-посадочную полосу № 11 в соответствии с инструкциями и без проблем совершил аварийную посадку в 20:18», — говорится в сообщении.
На борту самолета находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа.
