В Турции самолет совершил экстренную посадку

Самолет саудовской авиакомпании Flynas экстренно сел в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщает RT со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что лайнер выполнял рейс из Трабзона в Джидду и сообщил об экстренной ситуации спустя 8 минут после вылета.

«Самолет был направлен на взлетно-посадочную полосу № 11 в соответствии с инструкциями и без проблем совершил аварийную посадку в 20:18», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа.

