В Турции похоронили россиянку, тело которой нашли в ореховой роще

В турецкой провинции Орду состоялись похороны россиянки, которая погибла при загадочных обстоятельствах. На траурной церемонии присутствовали родственники женщины и из России, и из Турции, пишет РБК со ссылкой на OrduGazete.

Предварительно установлено, что погибшая россиянка вышла из дома в районе Алтынорду 8 октября и пропала. Родственники в тот же день обратились за помощью в турецкую полицию, так как не могли с ней связаться.

Спустя несколько дней, 15 октября, тело россиянки нашли в ореховой роще. Теперь местная полиция разбирается в обстоятельствах ее смерти.

Стражи порядка разрешили близким похоронить женщину. Теперь она покоится на кладбище поселка Хатипли.