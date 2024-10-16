сегодня в 08:31

SHOT: труп россиянки нашли в ореховой роще города Орду в Турции

Труп 57-летней гражданки России нашли в ореховой роще города Орду в Турции. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента, сообщает SHOT .

О пропаже Маргариты К. стало известно 8 октября. Она перестала выходить на связь с друзьями и родственниками.

Близкие люди девушки подали заявление в правоохранительные органы Турции. Они выкладывали ее снимки в интернете, просили неравнодушных помочь ее найти.

Однако днем 15 октября труп россиянки нашли в ореховом саду, расположенном в квартале Бозтепе, уезде Алтынорду. По данным средств массовой информации Турции, она покончила с собой. Расследование дела ведет прокуратура страны.

Ранее стала известна личность россиянки, которая бросила ребенка в аэропорту Антальи. Ею оказалась 18-летняя жительница Подмосковья.