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В Турции обнаружили украинский гидроцикл со взрывчаткой

Гидроцикл со взрывчаткой обнаружили вблизи пляжа Чаталджа у побережья Стамбула. Предположительно, водное транспортное средство принадлежит Военно-морским силам (ВМС) Украины, сообщает ТАСС .

Как пишет турецкое агентство IHA, инцидент произошел в четверг. Вместе со взрывчаткой на гидроцикле установлены несколько камер.

На место прибыли военнослужащие и сотрудники жандармерии, территория оцеплена.

В июне в Черном море у берегов Турции обнаружили боевую украинскую мину. Подозрительный предмет нашли на глубине 5 метров и на расстоянии 60 метров от берега.