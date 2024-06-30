У берегов турецкого Эрегли нашли украинскую мину

Украинскую мину нашли и обезвредили у берегов турецкого города Эрегли на глубине пяти метров, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Milliyet.

Подозрительный предмет на глубине пяти метров и на расстоянии 60 метров от берега обнаружили вечером 29 июня. На место потенциально опасной находки вызвали береговую охрану и полицию. В ходе обследования объекта стало понятно, что это боевая украинская мина.

Компетентные службы ради безопасности перекрыли пляжи. Мину уничтожили саперы-водолазы только 30 июня. Пострадавших нет.

Как именно боеприпас попал к турецким берегам, уточняется. По одной из версий, это одна из сорванных мин в Средиземноморском бассейне, которые в 2022 году ВМС Украины устанавливали на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.