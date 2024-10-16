В Турции обнаружили тело россиянки, пропавшей 8 октября

Отмечается, что 57-летняя женщина пропала 8 октября. Она вышла из своего дома в уезде Алтынорду в тот день и не вернулась. Родственники заявили о ее пропаже в полицию.

Спустя неделю труп женщины нашли в ореховой роще в квартале Бозтепе (уезд Алтынорду).

Ранее мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, поместили в противошоковую палату.