В Турции обнаружили тело россиянки, пропавшей 8 октября
Полиция Турции обнаружила тело россиянки, пропавшей в провинции Орду на черноморском побережье страны, пишет ТАСС.
Отмечается, что 57-летняя женщина пропала 8 октября. Она вышла из своего дома в уезде Алтынорду в тот день и не вернулась. Родственники заявили о ее пропаже в полицию.
Спустя неделю труп женщины нашли в ореховой роще в квартале Бозтепе (уезд Алтынорду).
Ранее мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, поместили в противошоковую палату.