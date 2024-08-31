В Турции нашли тело пропавшего замдиректора подмосковной школы для слепых детей

Выяснилось, что около 6 утра 17 августа Сомова вышла из отеля в спортивной форме и отправилась на пробежку на Карийскую тропу — популярный среди туристов маршрут. Что именно произошло, пока неизвестно, но тело девушки нашли на берегу в турецком районе Мармарис.

19 августа Сомова должна была вернуться в Россию после отдыха в «Мармарис парк отеле». 16 августа она присылала близким фотографии с экскурсии, но потом пропала. 18 августа родственники дозвонились в отель, персонал попал в номер, но там никого не было.

Турагентство ANEX Tour, через которое Сомова заказывала путевку, подключило к поиску полицию. Сотрудники турецких правоохранительных органов просмотрели камеры и выяснили, что девушка отправилась на пробежку и больше не возвращалась в отель. На Карийской тропе нужно было пройти через перевал, а затем вернуться на водном трамвае.

Ранее в США нашли обломки самолета с останками двух пилотов, которые пропали 17 лет назад. Их обнаружили в районе острова Буа-Блан на озере Гурон.