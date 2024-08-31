Останки экипажа и разрушенный самолет нашли в американском озере

В США нашли обломки пропавшего 17 лет назад самолета

В США нашли обломки самолета с останками двух пилотов, которые пропали 17 лет назад, пишет RT со ссылкой на агентство Associated Press.

Брук Стауффер — младший вместе с невестой Карен Доддс в августе 2007 года вылетел с острова Макино. Их самолет исчез.

Тело женщины, которая находилась за штурвалом самолета, нашли через два месяца после катастрофы, обломки самолета и тело Стауффера — младшего 17 лет назад не нашли.

В 2023 году семья мужчины обратилась за помощью к частной поисковой команде, которая обнаружила обломки летательного аппарата в районе острова Буа-Блан на озере Гурон, сказано в публикации.