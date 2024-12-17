В Тульской области женщина убила новорожденного и закопала тело на окраине города

В Тульской области суд приговорил женщину к 2 годам исправительных работ за убийство своего новорожденного. После убийства она закопала тело малыша на окраине города, сообщает Baza .

Трагедия произошла в Алексине. В феврале 2022 года женщина скрывала свою беременность и родила втайне от всех. По версии обвинения, она решила убить ребенка еще до родов, так как не могла содержать малыша.

После родов, находясь в состоянии эмоционального потрясения, женщина задушила младенца, завернула его в простыню и спрятала в коробке из-под обуви. Через несколько дней она закопала тело на окраине города.

Суд признал жительницу Алексина виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Фигурантке грозило лишение свободы сроком до 5 лет, однако обвиняемую приговорили к 2 годам и 10 дням исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

Ранее в Тюменской области 31-летняя мать зарезала избивавшего ее и детей мужа. Женщина хотела уйти, однако мужчина набросился на ее ребенка от прошлого супруга.