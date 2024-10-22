В Тульской области повреждены два предприятия при отражении атаки БПЛА

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ПВО отразила атаку украинских дронов на Тульскую область

ПВО отразила атаку украинских дронов на Тульскую область, пострадали два предприятия, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о возгорании в городе Ефремов после громких звуков.