В Тульской области повреждены два предприятия при отражении атаки БПЛА
ПВО отразила атаку украинских дронов на Тульскую область
ПВО отразила атаку украинских дронов на Тульскую область, пострадали два предприятия, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.
Ранее сообщалось о возгорании в городе Ефремов после громких звуков.