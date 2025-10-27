В Тульской области беременным школьницам будут выплачивать 150 тыс. рублей

В Тульской области беременным школьницам и студенткам будут выплачивать по 150 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты региона, среди условий для получения выплаты — это гражданство РФ, постоянное проживание на территории Тульской области. Кроме того, необходимо состоять на учете по беременности.

Отмечается, что необходимо учиться очно в техникумах, училищах, вузах и по программам профессионального обучения. Срок беременности должен быть не менее 12 недель.

Ранее сообщалось, что доля россиянок, которые пришли в государственные медицинские организации делать аборт и решили сохранить ребенка, оказалась на уровне 28% в период с января по сентябрь в 2025 году.