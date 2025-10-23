Голикова: количество желавших сделать аборт и передумавших увеличилась до 28%

Доля россиянок, которые пришли в государственные медицинские организации делать аборт и решили сохранить ребенка, оказалась на уровне 28% в период с января по сентябрь в 2025 году. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости .

Задействованные меры по недопущению прерывания беременности привели к тому, что удалось добиться этого показателя. Доля россиянок, которые не стали делать аборт, хоть и собирались, в размере 28% — неплохой результат.

При этом Голикова считает, что есть возможность добиться еще большего показания. Цифры 28% удалось добиться, благодаря действиям команд специалистов.

Они трудятся в женских консультациях, а также центрах кризисной беременности. Специалисты оказывают беременным женщинам социальную, медицинскую, психологическую и юридическую поддержки.

