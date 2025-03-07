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В ТЦ «Дубрава» в Одинцове эвакуировали посетителей

В торговом центре «Дубрава» в Одинцове есть угроза минирования, посетителей эвакуировали из здания, сообщает пресс-служба администрации округа.

Там добавили, что здание ТЦ сейчас проверяют.

Судя по фото с места происшествия из Telegram-канала «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка», около здания дежурят силовики. Вход закрыт маркировочной лентой.

Ранее в Уфе в двух школах одновременно началась эвакуация после поступления сигналов о минировании учебных заведений. В результате толпы учеников устроили давки.