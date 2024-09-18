В центре Москвы загорелся многоэтажный дом

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Вечером 18 сентября в квартире многоэтажного дома на Большом Сергиевском переулке произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

«В центральном округе Москвы огнеборцы ликвидируют пожар. По прибытию пожарно- спасательных подразделений в жилом здании происходит возгорание в квартире на пятом этаже и чердачном помещении», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 19 человек и семь единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на территории санатория Загорские Дали в Сергиево-Посадском городском округе.