В центре Москвы загорелась высотка на Котельнической набережной

Огонь охватил 23-й этаж сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, сообщает SHOT .

По данным очевидцев, из окон на 22-м этаже люди кричат о помощи. На 23-м этаже зафиксировано открытое горение.

К месту ЧП прибывают оперативные службы. Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

Высотка на Котельнической набережной — одна из семи знаменитых жилых высоток Москвы, построенных в стиле сталинский ампир. Является одним из самых престижных объектов недвижимости столицы.