В центре Москвы вспыхнула крыша нежилого дома

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Спасатели тушат пожар на 300 кв м кровли нежилого здания в центре Москвы

В центре столицы на улице Люсиновской произошел пожар. Вспыхнула кровля нежилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарные ликвидируют возгорание на кровле. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

Здание находится на реконструкции. В Дептрансе также добавили, что в районе улицы Люсиновской затруднено движение транспортных средств.

Ранее пожарные потушили возгорание на складе на востоке Москвы. Горела территория бывшего машиностроительного завода «Торос», расположенная в районе Новогиреево.