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Крупный пожар потушили на складе на востоке столицы

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Горела территория бывшего машиностроительного завода «Торос», расположенная в районе Новогиреево. В здании были емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На складе упала часть крыши.

Площадь возгорания была 4 тыс. «квадратов». Огонь тушили с помощью двух вертолетов.

По факту произошедшего сотрудники столичной прокуратуры организовали процессуальную проверку.