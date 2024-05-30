Крупный пожар потушили на складе на востоке столицы
0:37
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Горела территория бывшего машиностроительного завода «Торос», расположенная в районе Новогиреево. В здании были емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На складе упала часть крыши.
Площадь возгорания была 4 тыс. «квадратов». Огонь тушили с помощью двух вертолетов.
По факту произошедшего сотрудники столичной прокуратуры организовали процессуальную проверку.