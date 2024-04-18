В центре Москвы водитель «Лады» задним ходом насмерть сбил женщину

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Госавтоинспекция Москвы устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в центре столицы на Комсомольском проспекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что водитель «Лады» двигался задним ходом в районе дома 33/11, когда под колеса его машины попала женщина-пешеход. Пострадавшая получила несовместимые с жизнь травмы.

Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве на проспекте Мира произошла массовая авария. На участке дороги столкнулись сразу девять транспортных средств.