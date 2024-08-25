В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан

На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 19 в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего один из них врезался в фасад здания, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале .

Как пишет РИА Новости, автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen. В заведении пострадали только веранда и несколько столов.

На месте работают городские оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют выбирать другие пути объезда.

Ранее автомобилистов Москвы предупредили о сложной дорожной обстановке в районе д. № 56с44 на шоссе Энтузиастов, там столкнулись легковушка и мотоцикл.