В Москве на шоссе Энтузиастов из-за ДТП с мотоциклом затруднено движение

Автомобилистов Москвы предупредили о сложной дорожной обстановке в районе д. № 56с44 на шоссе Энтузиастов, там столкнулись легковушка и мотоцикл, сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале .

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Уточняется, что из-за аварии движение в сторону области пока осуществляется только по одной полосе.

Ранее в Москве случилась массовая авария, после чего возник затор в сторону МКАД. Там столкнулись два грузовика и две легковушки.