В Москве из-за массовой аварии с грузовиками затруднен проезд в сторону МКАД

сегодня в 17:14

В Москве на улице Соловьиная Роща столкнулись 2 грузовика и 2 легковушки

Дептранс Москвы просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты из-за аварии в районе дома № 8к2 по улице Соловьиная Роща, где столкнулись сразу два грузовика и две легковушки.