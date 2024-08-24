В Москве из-за массовой аварии с грузовиками затруднен проезд в сторону МКАД
В Москве на улице Соловьиная Роща столкнулись 2 грузовика и 2 легковушки
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Дептранс Москвы просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты из-за аварии в районе дома № 8к2 по улице Соловьиная Роща, где столкнулись сразу два грузовика и две легковушки.
Из-за массовой аварии движение затруднено в сторону МКАД по двум из трех полос.
Водителей просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты, чтобы не усугублять дорожную обстановку.
На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.