В центре Москвы 42 спасателя тушили горящее административное здание

сегодня в 15:33

Спасатели ликвидировали возгорание в двухэтажном административном здании в центре Москвы. Сведений о наличии пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Огнем был объят первый этаж здания, находящегося в Потаповском переулке. В коридоре горели техника и мебель.

Пламя успело распространиться на 20 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать силами 42 спасателей и 12 спецмашин.

Причины и обстоятельства возгорания не озвучиваются.

Ранее в подмосковном Королеве произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.