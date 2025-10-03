В центре Ирана зафиксировано землетрясение
Недалеко от города Заваре области Ардестан зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на SNN.
Отмечается, что землетрясение произошло в районе Заваре в Исфахане.
По данным агентства, толчки ощущались в иранской столице и находящемся к югу от нее городе Кум. О жертвах и повреждения инфраструктуры не сообщается.
Ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. 69 человек погибли, около 150 пострадали.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.