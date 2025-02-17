В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира ХАМАС в Ливане

В ЦАХАЛ рассказали, что действовали совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК). Они проводили операцию, в ходе которой ВВС Израиля ударили по Шахину.

Отмечается, что во время удара командир ХАМАС находился в городе Сидоне, который расположен на юге Ливана. Между тем в понедельник в соцсетях появилась информация, что один автомобиль в данном населенном пункте подвергся удару БПЛА и сгорел.

В ЦАХАЛ заявили, что Шахин руководил планированием террористических атак против населения Израиля. Также утверждается, что он был ответственным за запуски снарядов по северу еврейского государства.

На фоне ликвидации Шахина глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил провести срочную консультацию по вопросам безопасности.

Ранее Нетаньяху назвал движение ХАМАС нацистским. По его словам, еврейское государство «намерено победить» его.